Leao cercasi, Collovati: «È il più talentuoso ma non sarà mai un bomber per questo motivo»

Fulvio Collovati, ex calciatore del Milan, ha parlato in esclusiva a Milannews24. Ecco cosa ha detto sul rendimento di Leao

LE PAROLE – «Il rinnovo dovrebbe essere uno stimolo, per farsi vedere ancora più forte. È giovane, sono momenti che sono capitati anche a me nella carriera. L’ho visto ed è il giocatore che ha più talento. Lo servono sempre perchè è quello che ti inventa la giocata ma essendo giovane deve migliorare la sua continuità, a volte sembra abulico. Non mi sento di metterlo in discussione, deve migliorare in zona gol anche se non è il suo compito. Rafa non sarà mai un capocannoniere da 20 gol. È uno da assist, che ti inventa. Andare in doppia cifra è chiedergli già troppo».

