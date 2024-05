Thiaw via dal Milan? Arriva l’ANNUNCIO del difensore: «Fa parte del calcio, la prossima stagione…». Le parole del difensore

Il difensore del Milan Thiaw ha parlato ai giornalisti presenti all’evento Under Armour presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milano: le sue dichiarazioni sul futuro.

SULL’INTERESSE DI REAL MADRID E BAYERN MONACO NEI MIEI CONFRONTI – «Fa parte del calcio, devono sempre esserci news… Il mio focus è sul Milan. Nella prossima stagione voglio fare meglio. Sono concentrato su di me e sulle prestazioni della squadra».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI THIAW