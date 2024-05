Conte Milan, De Laurentiis ha DECISO: le ULTIMISSIME sull’allenatore conteso dal Napoli. Tutte le novità

Il Napoli continua a studiare quello che potrebbe essere il prossimo allenatore, proprio come il Milan. I due club si stanno contendendo anche il nome di Antonio Conte: in tal senso ci sarebbe un’importante novità in casa dei partenopei.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi era programmato un meeting societario in cui analizzare anche il profilo dell’allenatore: in pole c’è l’ex Juve e Gasperini, che sembrerebbe il preferito di De Laurentiis.