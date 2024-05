Bonan critica: «Allenatore bocciato perché non piace ai tifosi? Una società come il Milan non dovrebbe farlo. Su Gallardo…». Le parole del giornalista

Il giornalista Bonan ha parlato a Sky per analizzare il tema legato al nuovo allenatore del Milan.

PAROLE – «Io penso che non ci si debba fermare all’aspetto mediatico. Se fosse vero che il nome venga bocciato perché non piace alla piazza, come per Lopetegui, è un qualcosa che una grande società non dovrebbe fare. Ma non credo che sia questo, penso ci sia una strategia. Lo scopriremo solo vivendo. In questo momento il pianeta Milan è difficile da compenetrare.

Sono d’accordo con Capello su Ibrahimovic: è la figura centrale di questo Milan, e tiene molti rapporti con il prossimo allenatore e con la squadra, credo che non debba esser tenuto fuori dalla stanza in cui si prendono le decisioni sul prossimo allenatore.

Gallardo? Penso che se il Milan andasse su un allenatore italiano forse creerebbe il presupposto per una partenza più veloce. I nomi che son stati fatti, ad esempio quello di Conceicao, sono tutti nomi di allenatori importanti. Per me lo è anche Lopetegui. Forse Fonseca ha vinto un po’ meno rispetto agli altri».