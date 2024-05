Thiaw SVELA su Maldini: «Un piacere confrontarmi con lui. Se mi ha dato consigli? Vi dico che…». Le parole del difensore

Il difensore del Milan Thiaw ha parlato ai giornalisti presenti all’evento Under Armour presso la Brand New House Under Armour di Piazza Gae Aulenti a Milano: le sue parole sulla colonna rossonera Maldini.

SU MALDINI – «Come giocatore non posso dire molto, l’ho visto poco, solo su YouTube. Ma comunque è uno dei migliori, se non il miglior difensore di tutti i tempi. È stato davvero un piacere avere l’opportunità di confrontarmi con lui per un anno. Mi ha dato consigli speciali? Sì certo, ma li tengo per me».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI THIAW