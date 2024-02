Leao può lasciare il Milan, ma qual è la posizione del portoghese? Tutta la verità e cosa può succedere in estate

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato del forte interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Rafael Leao, per il quale dovrebbe essere fatto quasi certamente qualche tentativo nel corso della prossima estate.

Ma qual è la posizione di Rafa? Secondo il quotidiano Leao non ha mai dichiarato di voler cambiare aria, si è sempre trovato bene in rossonero e per questo ha rinnovato. Nel prossimo calciomercato estivo, comunque, tutte le parti faranno le loro riflessioni.