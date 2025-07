Leao a Sky: «L'obiettivo è vincere trofei e tornare in Champions League. Su Allegri e Modric...»

Leao, esterno del Milan, ha parlato anche a Sky: obiettivi chiari per la prossima stagione e grandi elogi per Allegri e Modric

Dal caldo di Singapore, dove il Milan è impegnato nella preparazione estiva, Rafael Leao ha rilasciato dichiarazioni cariche di ottimismo a Sky Sport, tracciando un quadro promettente per la prossima stagione. L’attaccante portoghese ha espresso grande fiducia nella nuova gestione tecnica e negli innesti di spicco che puntano a riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Le prime parole di Leao sono dedicate al nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera in un’aria di rinnovato entusiasmo. Leao non nasconde la sua soddisfazione per la scelta del club, evidenziando le qualità umane e tecniche del tecnico livornese: “Sul mister sono molto contento. Si tratta di una persona che ha già vinto al Milan, sa come gestire lo spogliatoio. Tiene a tutti, interviene tanto in allenamento. Penso che è una persona che può dare tanto e che mi può aiutare a fare una grande stagione.” Le parole di Leao sottolineano come Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua capacità di leadership, sia visto come la figura chiave per plasmare una squadra vincente e per estrarre il massimo potenziale dai singoli giocatori. L’attenzione di Allegri per il dettaglio e la sua presenza costante negli allenamenti sono elementi che, a detta di Leao, faranno la differenza.

Riguardo al suo percorso personale, Leao si mostra consapevole delle aspettative crescenti e della necessità di un continuo miglioramento. Nonostante le importanti conquiste del passato, l’attaccante è determinato a superare sé stesso: “La maturità già c’è. Ho fatto cose importanti in passato ma è normale che la gente ogni anno chiede di più e anch’io cerco di fare di più, provando a fare meglio della scorsa stagione. Allegri conosce bene il calcio e già in questi momenti mi sta dando tanto.” Leao si presenta quindi come un giocatore maturo, pronto a raccogliere la sfida e a consolidare il suo ruolo di protagonista indiscusso nel Milan. Il lavoro con Allegri, fin dai primi giorni di preparazione, sembra già dare i suoi frutti, fornendo a Leao gli strumenti per affinare ulteriormente le sue abilità e la sua visione di gioco.

Il senso di appartenenza al Milan emerge chiaramente dalle parole del portoghese, che ribadisce il suo profondo legame con la maglia rossonera: “Giocare con questa maglia è un sogno, ho già vinto dei trofei importanti ma si cerca di fare meglio. Dobbiamo cercare di fare una grande stagione, perché il Milan merita di tornare in Champions League. Il Milan deve puntare a vincere trofei importanti.” L’obiettivo primario per la prossima stagione è chiaro: il ritorno in Champions League, palcoscenico che il Milan, per la sua storia e la sua tradizione, merita di calcare con assoluta regolarità. La voglia di tornare a vincere trofei è palpabile, riflettendo le ambizioni di una società che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Tare, sta costruendo una squadra sempre più competitiva.

Infine, Leao si sofferma sull’arrivo di un pezzo da novanta nel centrocampo rossonero: Luka Modric. Il trequartista croato, il cui acquisto è stato un vero e proprio colpo di mercato per il Milan di Tare, è atteso con grande entusiasmo e considerato un elemento in grado di innalzare il livello tecnico e l’esperienza della squadra: “Modric? Porta esperienza e tanta qualità. Aiuterà la squadra. Un grande investimento della società, un grandissimo giocatore e mi aspetto grandi cose da lui.” L’arrivo di Modric, con il suo palmarès stellare e la sua visione di gioco unica, è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan e della volontà di Tare di rinforzare la squadra con campioni di caratura internazionale. La sua presenza in campo, unita al talento di Leao e alla guida di Allegri, promette di regalare ai tifosi rossoneri una stagione ricca di emozioni e di successi.