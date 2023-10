Leao alza la voce: «Risultato ingiusto, continueremo a dimostrare di essere un gruppo fantastico» – FOTO

Leao alza la voce: «Risultato ingiusto, continueremo a dimostrare di essere un gruppo fantastico» ha scritto – FOTO

Rafael Leao è intervenuto sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta contro la Juventus. Il messaggio del numero 10 del Milan.

LEAO – «Risultato ingiusto per quello che abbiamo fatto durante i 90 minuti, orgoglioso dei miei compagni che nonostante siamo rimasti senza un giocatore abbiamo dato il massimo per ottenere un risultato positivo che però non è arrivato. Questa sconfitta non ci sconvolgerà perché continueremo a dimostrare di essere un gruppo fantastico!»