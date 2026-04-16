Leao Milan, Pellegatti: «Questa scena di Leao… Deve recuperare di testa e di fisico». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il finale di stagione in casa Milan è scosso da un caso spinoso che riguarda il suo uomo più rappresentativo. Attraverso il proprio canale YouTube, lo storico giornalista Carlo Pellegatti ha analizzato il momento negativo che sta attraversando Rafa Leao, l’ala portoghese apparso ultimamente l’ombra di se stesso.

PAROLE – «Vedere Leao domenica scorsa che si toglie i parastinchi pensando di essere sostituito, perché ha visto il 10 sulla lavagnetta che però era quella dell’Udinese, mi ha ricordato le cose della scorsa stagione: il cooling break, l’allenatore che insegue il giocatore, i giocatori che non soddisfano le esigenze dell’allenatore, insomma tutto quello che è successo la scorsa stagione. Un giocatore del Milan che esce pensando di essere lui il candidato quando di solito spera sempre di non uscire, avendo tolto i parastinchi e uscendo pensando fosse lui, aveva un senso di liberazione, non ne poteva più, quindi è da recuperare sia di testa sia di fisico»