Connect with us

News

Leao non ci sta, polemiche su Milan Parma: due foto che parlano da sole! Avete visto?

Published

32 secondi ago

on

By

Leao

Leao tramite le proprie storie Instagram contesta la decisione di assegnare il gol del Parma e tira in ballo un vecchio episodio

Proseguono le polemiche per il gol assegnato al Parma che ha consegnato la seconda sconfitta stagionale al Milan. Il blocco di Valenti su Maignan e lo stacco di Troilo a sovrastare Bartesaghi, due episodi dubbi in una sola azione che hanno scatenato le ire rossonere.

Anche Rafael Leao ha deciso di dire la sua tramite le proprie storie Instagram e lo h fatto in questo modo, con due stories una dopo l’altra:

storie leao

Nessuna frase ma due foto che parlano da sole, la prima è in occasione di Milan-Sassuolo quando fu annullato un gol al Diavolo per un appoggio di mani di Pavlovic sull’avversario. Nella seconda c’è Troilo che salta addosso a Bartesaghi.

LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO MILAN-PARMA

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan6 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×