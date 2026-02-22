News
Leao non ci sta, polemiche su Milan Parma: due foto che parlano da sole! Avete visto?
Leao tramite le proprie storie Instagram contesta la decisione di assegnare il gol del Parma e tira in ballo un vecchio episodio
Proseguono le polemiche per il gol assegnato al Parma che ha consegnato la seconda sconfitta stagionale al Milan. Il blocco di Valenti su Maignan e lo stacco di Troilo a sovrastare Bartesaghi, due episodi dubbi in una sola azione che hanno scatenato le ire rossonere.
Anche Rafael Leao ha deciso di dire la sua tramite le proprie storie Instagram e lo h fatto in questo modo, con due stories una dopo l’altra:
Nessuna frase ma due foto che parlano da sole, la prima è in occasione di Milan-Sassuolo quando fu annullato un gol al Diavolo per un appoggio di mani di Pavlovic sull’avversario. Nella seconda c’è Troilo che salta addosso a Bartesaghi.
