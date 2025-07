Leao, Allegri vuole valorizzarlo: ecco la mossa del tecnico del Milan

Leao sarà più coperto per avere maggiore lucidità in fase offensiva. Max Allegri ha studiato la mossa giusta

Rafael Leão, il fantasista portoghese e uno dei pilastri del Milan, si prepara a una nuova veste tattica sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il pragmatico tecnico livornese, tornato sulla panchina rossonera, chiederà al suo numero 10 un maggiore contributo nella fase difensiva. L’obiettivo? Garantire un equilibrio più solido alla squadra senza però sacrificare la sua proverbiale lucidità e pericolosità in attacco.

La Richiesta di Allegri: Difendere con Parola d’Ordine “Non Strafaiare”

La direttiva di Allegri per Leão è chiara: partecipare attivamente al ripiegamento difensivo, ma senza eccedere. Il concetto chiave è “non strafare”, permettendo al portoghese di conservare le energie necessarie per le sue devastanti accelerazioni e le sue giocate decisive negli ultimi trenta metri. Questa filosofia riflette la visione di Allegri, che cerca sempre un equilibrio tra le due fasi, valorizzando le qualità offensive dei suoi uomini ma integrandole in un sistema solido e compatto. L’idea è che un maggiore impegno difensivo, se ben calibrato, possa rendere Leão un giocatore ancora più completo e funzionale agli schemi del Diavolo.

La Protezione di Fofana o Loftus-Cheek: Scudo sulla Fascia Sinistra

Per facilitare questo nuovo compito a Leão, Allegri ha già in mente le soluzioni tattiche. Saranno Youssouf Fofana, il dinamico centrocampista francese recentemente arrivato a Milano, o Ruben Loftus-Cheek, il potente mediano inglese già presente in rosa, a garantire la necessaria copertura e protezione sulla fascia sinistra. Questi due giocatori agiranno proprio nella zona di competenza di Leão, fornendo un “scudo” che gli permetterà di svolgere i compiti difensivi con maggiore serenità, sapendo di avere alle spalle un supporto robusto e atletico. L’intenzione è quella di creare una catena di sinistra estremamente efficiente, capace di attaccare con ferocia e difendere con compattezza.

Il Milan di Allegri: Equilibrio e Valorizzazione dei Talenti

La strategia di Allegri evidenzia la sua volontà di plasmare un Milan solido, in cui ogni giocatore, anche il più talentuoso, sia parte integrante di un meccanismo ben oliato. L’obiettivo è massimizzare il potenziale di Rafael Leão, sfruttando le sue doti offensive eccezionali, ma integrandole in un contesto tattico che garantisca maggiore solidità alla squadra. Questa nuova impostazione potrebbe rappresentare un passo in avanti significativo per il Diavolo, che punta a tornare competitivo su tutti i fronti, partendo da un ritrovato equilibrio tra le due fasi di gioco.