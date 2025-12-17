 MN24 Leao si è allenato a parte, il Milan lavora a Riyad
MN24 Leao si è allenato a parte, il Milan lavora a Riyad: le ultime dall’Arabia Saudita

39 minuti ago

Leao

Leao ha svolto una seduta di allenamento a parte, le ultime dall’allenamento dei rossoneri alla vigilia di Napoli Milan

Arrivano aggiornamenti da Riyad, dove il Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri sta svolgendo la prima seduta in terra araba. Ci sono novità sulle condizioni di Rafael Leao.

Il numero 10 portoghese si è allenato a parte prima che arrivasse il resto della squadra per la seduta regolare. Resta quindi da considerare in dubbio la sua presenza per Napoli-Milan di domani sera.

Al momento sembrerebbe quindi giusto ipotizzare una coppia offensiva formata da Pulisic e Nkunku. La speranza è quella di avere Leao come alternativa a gara in corso per qualche minuto.

