Lazio, oggi giorno di riposo: domani ripresa degli allenamenti

La Lazio non si allenerà nella giornata di oggi. I prossimi avversari del Milan riprenderanno domani

Anche la Lazio oggi sarà giornata di riposo. Come riporta il sito ufficiale del club biancoceleste, niente allenamento per gli uomini di Sarri all’indomani della vittoria in Coppa Italia contro il Bologna.

«La Prima Squadra della Capitale, dopo la vittoria in Coppa Italia Frecciarossa, oggi è tornata ad allenarsi. Archiviata la seduta di scarico, il tecnico Maurizio Sarri ha concesso ai suoi ragazzi un giorno di riposo, al termine del quale il gruppo biancoceleste si ritroverà con i suoi uomini all’interno del Centro Sportivo di Formello.»