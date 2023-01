L’ex terzino di Milan e Lazio Massimo Oddo parla così del match di martedì sera all’Olimpico. Le sue parole a Tuttosport

IMMOBILE ASSENZA CHE PESA – «Tanto. Tanto perché fa un gol una domenica e l’altra pure. È un giocatore importante anche dal punto di vista della leadership per i propri compagni. È il capitano e la sua spinta potrebbe mancare anche se non è la prima volta che lui non c’è…».

GIOCATORE DECISIVO PER LA LAZIO – «Dico Luis Alberto. È un giocatore che fa girare la squadra. Se gira lui, gira tutta la Lazio».

GIOCATORE DECISIVO PER IL MILAN – «Dico Leao. Se è sul pezzo, ha voglia e convinto è dura fermarlo»

SE VINCE IL MILAN… – «Si rilancia. Batte una diretta concorrente, una squadra forte e magari torna a credere nei propri mezzi. E la Lazio continuerà a essere una squadra a cui manca il cambio di passo. Una vittoria col Milan sarebbe un grande passo in avanti…»

SE VINCE LA LAZIO… – «La Lazio prende grande consapevolezza dei propri mezzi e diventa una bella mina vagante. Per il Milan diventerebbe invece una situazione psicologica ancora più difficile…»