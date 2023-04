Milan Femminile, Giuliani: «Il Milan è casa, vi spiego perchè»

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha elogiato l’atmosfera vissuta nel club rossonero: le sue dichiarazioni

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha parlato a margine del dibattito “Calcio, soldi vs idee” presso l’Università Bocconi:

«La risorsa umana in un club non va vista solamente come un’atleta ma come una persona. Dietro le quinte ed al di fuori c’è un grandissimo lavoro da parte di tutti. Il mio ruolo di portiere mi impone di conoscere tutte le mie compagne per tirare fuori il meglio da ognuna di loro ed è importante, in generale, prestare attenzione al singolo. Le società devono farlo anche con i tifosi per farli sentire una parte integrante del club. Nella mia carriera ho vissuto tante esperienze, 4 anni alla Juventus e 5 anni in Germania. Ma una volta arrivata al Milan io mi sono sentita a casa. Ho trovato una attenzione al singolo unica. E questa cosa ti da un grande benessere. Il Milan ti mette nelle migliori condizioni per poter performare. Io sono un asset della società e mi metto sempre a disposizione a 360 grandi per il mio club».