La rivelazione di Lippi: «Da ragazzo tifavo Milan»

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Italiana campione del Mondo nel 2006, ha rivelato la propria simpatia giovanile per il Milan

Intervenuto alla cerimonia del 37° del Premio Viareggio Sport – Gherardo Gioe, Marcello Lippi, che nell’occasione ha premiato Adriano Galliani, ha rivelato:

«Da ragazzo avevo una simpatia per il Milan però dopo tanti anni alla Juventus mi sento legato a questa società. Ricordo a tutti che negli anni 90 la Juventus ed il Milan in pratica sono state protagoniste sia in Italia che all’estero».