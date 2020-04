La lezione di Ibra: «Ho un’isola e 300 milioni, ma ci credo più di voi»

Intervistato dal giornale portoghese Record, Joao Pedro, ex compagno di Ibra ai Los Angeles Galaxy ha rivelato un aneddoto sullo svedese

Intervistato da Record, Joao Pedro, ex compagno di Ibrahimovic ai Los Angees Galaxy ha rivelato il contenuto di una sfuriata avuta dal centravanti svedese al termine di una gara persa in rimonta all’ultimo. Ecco le sue parole:

«Giocavamo in trasferta contro gli Houston Dynamo, stavamo vincendo 1-0, poi siamo stati ripresi sul 2-2 e alla fine ci hanno segnato il gol del 3-2. A fine gara è arrivato il duro rimprovero di Zlatan. Ci ha detto ‘Se siete venuti qui per andare in spiaggia o passeggiare ad Hollywood dovete dirmelo, e dovete farlo adesso. Ho 300 milioni sul mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. Ora la prima persona che parla lo ammazzo, lo ammazzo davvero».