La Lega Serie A conferma la partita di domani tra Juve e Napoli

La Lega Serie A ha confermato che si disputerà la partita allo Juventus Stadium tra Juventus e Napoli

La Lega Serie A ha confermato che si disputerà la partita allo Juventus Stadium tra Juventus e Napoli, valida per la terza giornata di Serie A Tim in programma il 4 ottobre alle ore 20:45. La Juve ha confermato che sarà presente sul campo domani sera, come da regolamento.

Tuttavia, il Napoli non potrà presentarsi perché fermato dalla Regione Campania proprio sul punto di partire in autobus in direzione Torino. I partenopei però potrebbero avvalersi di un rinvio per la gara (così come decretato dalla stessa Lega in via eccezionale per la situazione sanitaria) oppure impugnare la decisione della Regione.