Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Regione Campania avrebbe fermato il Napoli in partenza. Il caso di positività di Elmas, dopo quello di ieri di Zielinski, ha bloccato la trasferta degli azzurri a Torino.

I vertici della regione hanno voluto evitare che si ripetesse quanto accaduto in casa Genoa, con molti casi di coronavirus che potrebbe aver contagiati altri giocatori di Serie A. Lo stop per la squadra di Gattuso è arrivato proprio quando l’autobus della società era praticamente in partenza per la sfida in Piemonte.