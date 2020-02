La Juve, Psg, e Real per Donnarumma: ecco quanto lo valuta il Milan

Non solo la Juventus sulle tracce di Donnarumma, anche Psg e Real busseranno alla porta del Milan in estate

Gianluigi Donnarumma diventerà sicuramente un nome caldo nella prossima estate del Milan, il portiere italiano ha il contratto in scadenza nel 2021 e al momento né la dirigenza rossonera e né il suo procuratore Mino Raiola hanno aperto ad un prolungamento. Proprio per questo motivo sono già diversi i club intenzionati a bussare alla porta di via Aldo Rossi a luglio per tentare di strappare il sì del giocatore e del Milan riguardo ad una possibile cessione.

Il Milan, dal canto suo qualora non dovesse rinnovare Gigio, avrà solo la sessione estiva per provare a guadagnare una cifra importante dalla partenza del suo estremo difensore e non rischiare così di perderlo nel 2021 a parametro zero. Juventus, Psg e Real Madrid sono i club che più di tutti al momento hanno mostrato un concreto interesse per Donnarumma ma la valutazione che ne fa il Milan è granitica: 60-70 milioni di euro.