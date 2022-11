La FIFA chiude il caso Cristiano Ronaldo: «Il gol contro l’Uruguay non è suo»

La FIFA ha finalmente chiuso la questione relativa al primo gol del Portogallo contro l’Uruguay ieri sera: nessun tocco di Cristiano Ronaldo

«Nel corso della partita Portogallo-Uruguay, usando il Connected Ball Technology nel pallone ufficiale Adidas, Al Rihla, siamo in grado di mostrare che non c’è stato alcun contatto col pallone da parte di Cristiano Ronaldo in occasione della prima rete».