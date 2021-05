La Curva Sud carica in vista della Juve: domenica ritrovo a Milanello

In vista del match contro la Juventus, la Curva Sud ha pubblicato un post sui propri profili social per riunire tutti i tifosi a Milanello

La Curva Sud mostra la propria vicinanza alla squadra. In vista del match contro la Juventus, il tifo organizzato rossonero si riunirà a Milanello domenica per caricare i ragazzi di Pioli alla volta dello scontro diretto fondamentale per le sorti della stagione. Ecco il comunicato via social.

«TUTTI A MILANELLO! Domenica ore 9.30 puntuali ci vediamo a Milanello per sostenere i ragazzi in vista di una partita decisiva per le sorti della nostra stagione, il traguardo é vicino e tutti i noi vogliamo raggiungere l’obiettivo di inizio anno. Aspetteremo che il pullman parta alla volta di Torino e caricheremo la squadra con tutto il nostro affetto. Parcheggiate le macchine nel campo in modo tale da lasciare libera la strada e portate qualsiasi cosa utile per fare colore (sciarpe, bandiere, stendardi ecc…)AVANTI MILAN, AVANTI CURVA SUD!️ (Invitiamo tutti i presenti ad indossare la mascherina).»