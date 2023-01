Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato della crescita di Daniel Maldini, calciatore del Milan in prestito proprio al club ligure

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha parlato di Daniel Maldini in conferenza stampa:

«Maldini non ha ancora le caratteristiche del guerriero. Il suo plus non è quello, ma ha potenzialità enormi e secondo me sia io che lo Spezia possiamo tirargliele fuori».