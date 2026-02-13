Kutuzov tra Scudetto e zona Champions: «Rivali dell’Inter? Ecco cosa penso. In classifica dietro i nerazzurri non vedo il Milan»

Kutuzov tra Scudetto e zona Champions. Le parole a Sampnews24 dell’ex attaccante biellorusso della Sampdoria sulla nostra Serie A

Vitalij Kutuzov, ex attaccante della Sampdoria, ha rilasciato a Sampnews24,com un’intervista esclusiva nella quale ha parlato del rendimento della squadra di Angelo Gregucci, della lotta per lo scudetto e delle possibilità di qualificazione in Champions League. Ecco un estratto della sua intervista.

Pensa che l’Inter sia già troppo lontano o che le inseguitrici, come il Napoli del suo ex alleatore Conte, possa ancora puntare allo scudetto?

«Vedo che Conte sta facendo esprimere bene il Napoli, però gli stanno mancando i giocatori. L’anno scorso ha fatto un miracolo, gli hanno venduto i giocatori migliori, ma è riescito a vincere lo scudetto, è stato un miracolo. Questo’anno ha affrontato delle difficoltà, ha avuto diversi infortuni, poi è stato fatto qualche errore anche nel mercato. Parlo magari De Bruyne, se ha avuto questo infortunio può darsi che abbia avuto prima qualcosa di arrivare. Nonostante le difficoltà cerca di combattere. Credo che quest’anno possa non vincere lo scudeto e puntare a qualificarsi in Champions».

Come vede la lotta per un posto in Champions League? «L’Atalanta sta cercando di risalire in qualche maniera, ma non so se ce la farà perché quelle sopra sono favotite, penso a Juventus e Roma. La Juve vedo che con Spalletti è un po’ più stabile,ha ritrovato stabilità, era tutto ciò che le serviva. Sono stati troppo discontinui a livello di risultati. Vedo una Juventus diversa, una squadra più pragmatica che si prende i punti che deve. Quindi al momento per la qualificazione in Champions League, sotto l’Inter, vedo favorite Juventus, Napoli e Roma».