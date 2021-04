Krunic, occasione anche per lui: il posto da titolare oggi è suo, lo spostamento in difesa di Saelemaekers cambia le cose anche in avanti

Krunic, occasione anche per lui: il posto da titolare oggi è suo, lo spostamento in difesa di Saelemaekers cambia le cose anche in avanti. Come? Il bosniaco prenderà il posto di Rebic a sinistra, mentre sulla destra giocherà Castillejo.

CALHANOGLU CONFERMATO- L’unica conferma al momento, oltre a quella di Ibra, sembra essere quella di Calhanoglu, alle spalle di Ibra. Calha è un altro tra i più attesi, “obbligato” a fornire una prestazione di altissimo livello.