Saelemaekers, arriva la conferma: sale l’attesa per la prova da terzino, Pioli ha deciso così, confermato dalle formazioni ufficiali

Saelemaekers, arriva la conferma: sale l’attesa per la prova da terzino, Pioli ha deciso così, confermato dalle formazioni ufficiali. L’esterno destro si abbassa e va a fare il terzino al posto di Dalot che a sua volta sostituiva Calabria convalescente.

SALE L’ATTESA- Dopo la conferma sale l’attesa così come la curiosità nel vedere come se la caverà l’esterno destro che fino ad ora ha sempre giocato in attacco, alle spalle della prima punta. Velocità e progressione non mancano, esattamente le caratteristiche di Theo Hernandez, utili in fase di spinta.