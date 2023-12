Krunic via dal Milan? Parti distanti per il rinnovo: cosa succede

Krunic via dal Milan? Parti ancora molto distanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025: cosa succede

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Rade Krunic. In estate il bosniaco è stato vicino al Fenerbahce, con i turchi però che non sono riusciti a soddisfare le richieste economiche del Milan.

Non è da escludere però una partenza del centrocampista tra gennaio e giugno: la strada per il rinnovo continua ad essere in salita (Krunic vorrebbe passare dagli attuali 1,5 milioni di euro a stagione a 2,5 milioni annui) e sta prendendo piede l’ipotesi della separazione.