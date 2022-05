Krunic a Milan Tv: «Tifosi fantastici, quando sono in fiducia...»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro l’Atalanta a San Siro: le sue parole

Intervenuto a Milan Tv, Rade Krunic ha analizzato la vittoria contro l’Atalanta:

«Penso che tutti i miei compagni si fanno trovare pronti e danno il massimo. Siamo sempre pronti a fare sacrifici per la squadra. Bisogna vincere, questa è la cosa più importanti per noi».

«Penso che il recupero sul gol di Theo sia l’intervento più bello della mia partita, ha dato una spinta in più alla squadra. In partita altre cose si vedono meno ma sono tutte fondamentali».

«Ripeto, per la squadra io faccio tutto, qualsiasi cosa c’è bisogno. Giocare un minuto, 30 o 95 minuti non importa, a me importa solo dare il massimo. A volte sbaglio, sicuramente ci sono calciatori più bravi di me ma tutti ci impegniamo tantissimo e i tifosi devono essere orgogliosi».

«Sicuramente penso di avere caratteristiche importanti, mi manca un pò di fiducia, qualche gol e qualche assist. Poi dipende dalla partita, oggi ho fatto la mezzala ed è il mio ruolo preferito perchè posso fare inserimenti senza palla. Poi ho giocato ovunque, noi quando prepariamo le partite io sono sempre concentrato e faccio quello che serve».

«Io forse ho fiducia quando difendiamo, negli ultimi 20 metri mi manca qualcosa per le giocate importanti ma ci sono altri calciatori al posto mio. Oggi avevamo tutti grande fiducia, i tifosi ci hanno spinto tantissimo».