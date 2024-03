Koopmeiners Milan, l’ad Percassi smentisce: «Non ha chiesto di essere ceduto». Le parole sull’obiettivo del calciomercato

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato al L’Eco di Bergamo analizzando la posizione sul mercato del giocatore accostato anche al calciomercato Milan Koopmeiners.

PAROLE – «Obiettivi non ne scelgo, la nostra soddisfazione sarà arrivare alla fine senza rimpianti. La società è solida e non ha bisogno di vendere: Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve né a nessun altro, e nemmeno ha chiesto di essere ceduto».