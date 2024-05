Probabili formazioni Milan Salernitana: Pioli cambia TUTTO per l’ultima di campionato

Probabili formazioni Milan Salernitana: le possibili scelte di Pioli per l’ultima giornata del campionato di Serie A

Questa sera il Milan ospiterà la Salernitana per la sfida valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le possibili scelte di Pioli per questo match.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Florenzi; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli