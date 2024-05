Fonseca Milan, il portoghese è a un passo dai rossoneri! Quando potrebbe essere ufficializzato

Fonseca Milan, il portoghese è a un passo dai rossoneri! Ecco quando potrebbe essere ufficializzato dal club

Ormai non ci sono più dubbi: salvo clamorose sorprese sarà Paulo Fonseca il nuovo allenatore del Milan. Il portoghese è l’uomo individuato dalla società per sostituire Pioli, che oggi siederà per l’ultima volta sulla panchina rossonera.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport per il tecnico in uscita dal Lille è pronto un contratto per le prossime tre stagioni, con l’annuncio che potrebbe arrivare nei primi giorni di giugno.