Kjaer, parla l’agente: «Titolare in Napoli Milan? Pioli…». Così sul proprio assistito, che si gioca la maglia da titolare con Thiaw

L’agente di Simon Kjaer, Mikkel Beck, a CalcioNapoli24 ha parlato del difensore e della possibilità di vederlo in campo con il Milan contro il Napoli.

Ecco le sue parole: «Titolare contro il Napoli? Non so quale sarà la scelta di Pioli per domani. In questa stagione è migliorato in modo netto e, nelle ultime uscite, è riuscito a riprendersi anche in Europa. Ad oggi può dire di essere pronto, per lui 90 minuti nelle due gare con la Nazionale»