Kjaer Milan, quale futuro per il danese? Svelato il piano del club rossonero per quanto riguarda la difesa

Tra i giocatori dell’attuale rosa del Milan in scadenza di contratto a fine stagione c’è anche Simon Kjaer, difensore che ora sta trovando più spazio tenuto conto anche della delicata situazione nel reparto.

Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il club rossonero avrebbe praticamente già deciso il futuro del danese: con ogni probabilità Kjaer non rinnoverà il suo accordo con i rossoneri e lascerà il club a fine stagione.