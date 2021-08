Kjaer elogia Maldini: «Un mito, sono cresciuto ammirandolo»

Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere della Sera, ecco le sue parole su Paolo Maldini

«Maldini è un mito. Soprattutto per chi come me fa il difensore ed è cresciuto ammirandolo. Per me non è un problema il contratto in scadenza. Io qui sto benissimo e vorrei restare ancora a lungo. Il Milan era un sogno e l’ho realizzato, ora parleremo».