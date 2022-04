Kjaer: «Bello incontrare la Francia. Ai Mondiali per vincere ogni partita»

Ecco le parole di Simon Kjaer dopo il sorteggio dei gironi dei Mondiali

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, si è espresso così dopo i sorteggi dei gironi del Mondiale:

«Non vediamo l’ora che arrivi la Coppa del Mondo e siamo orgogliosi di giocare contro i migliori del mondo. Abbiamo un girone emozionante. È bello incontrare la Francia. Un avversario forte, con cui abbiamo giocato 0-0 nell’ultimo Mondiale, e che dovremo affrontare due volte prima del Mondiale in Nations League. La Tunisia è un avversario raro per noi, ma è sempre interessante incontrare squadre di altri continenti ad un Mondiale, e poi c’è un avversario ancora sconosciuto. Andremo alla Coppa del Mondo per vincere ogni partita. Sogniamo di vincere trofei con questa squadra e penso che ora possiamo dire che dobbiamo passare questo girone».