Kiwior Milan si può: l’Arsenal apre a questa soluzione. Le novità sul difensore centrale di proprietà dell’Arsenal

Ci sono importanti novità per quanto riguarda Jakub Kiwior, primo nome nella lista del Milan per rinforzare una difesa duramente messa alla prova dai ripetuti infortuni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Arsenal avrebbe aperto a una possibile soluzione in prestito con un riscatto da valutare poi in estate. Arteta ha già fatto capire che non farà blocco sul polacco: i rossoneri possono tornare a sperare.