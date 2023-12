Kiwior Milan, l’Arsenal è decimata in difesa: e adesso il polacco diventa fondamentale. Come cambia il mercato rossonero

Si complica la trattativa che vedeva Kiwior al mercato Milan.

Infatti, l’Arsenal è decimata dagli infortuni e quindi il polacco ex Spezia è diventato una pedina fondamentale. I Gunners non si priveranno di lui sicuramente in questa sessione di mercato.