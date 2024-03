Kirovski Milan: trattativa in fase avanzata, il ruolo che svolgerà in società

L’ex dirigente dei LA Galaxy Jovan Kirovski, accostato al Milan, sarebbe in trattativa avanzata con il club. Il possibile ruolo

Possibile svolta nell’organigramma societario del Milan. Secondo quanto riferisce The Athletic, l’ex dirigente dei LA Galaxy Jovan Kirovski è in trattativa avanzata per entrare a fare parte della dirigenza del club:

il suo ruolo dovrebbe essere quello di dirigere la seconda squadra rossonera (che ufficialmente non c’è ancora). Ancora nessun accordo ma i colloqui tra le parti sono molto avanzati.

CHI È KIROVSKI, POSSIBILE NUOVO DIRIGENTE DEL MILAN