Chi è Jovan Kirovski, possibile nuovo dirigente del Milan: il legame con Ibrahimovic, il ricco palmares e quei due record da giocatore

Kirovski Milan: chi è il possibile nuovo arrivo in rossonero. Storia e carriera prima da giocatore e poi da dirigente

La prima mossa di Zlatan Ibrahimovic da nuovo dirigente del Milan potrebbe essere quella di rinforzare l’organigramma rossonero con l’ingresso di una nuova figura. E il nome emerso nelle ultime ore porta a Jovan Kirovski, che Ibra conosce bene visto che fu proprio lui nella stagione 2018/19 a portarlo in MLS, ai Los Angeles Galaxy. Esperienza, competenza per accrescere ancor di più il lato dirigenziale del Diavolo, in attesa di capire quale ruolo verrebbe cucito attorno a lui (si parla anche di direttore sportivo). Ma scopriamo da vicino chi è Kirovski, attraverso la sua storia da giocatore e da dirigente.

Kirovski Milan: la storia del possibile nuovo dirigente rossonero

Kirovski nasce ad Escondido, nella California meridionale, il 18 marzo del 1976 ed ha origini macedoni. La sua carriera da attaccante inizia nelle giovanili del Manchester United, dal 1992 al 1995: non debutta mai in prima squadra, ma è il primo giocatore statunitense a firmare per i Red Devils. Inoltre, si aggiudica 2 Premier League, 2 Coppe d’Inghilterra e 2 Community Shield. Dal ’96 al 2000 si sposta in Germania, al Borussia Dortmund (con un prestito al Fortunia Colonia, nella stagione ’98-’99 ad intervallare il quadriennio): non gioca con continuità, ma arricchisce la sua bacheca di altri trofei, questa volta anche internazionali. Oltre alla Supercoppa tedesca, vince la Champions League nel ’96-’97 (diventando così il primo americano ad aggiudicarsi il trofeo) e la Coppa Intercontinentale nel 1997. Nel 2000/01 tenta la fortuna in Portogallo, allo Sporting Lisbona, collezionando una Supercoppa e poco più, dunque decide di tornare in Premier League. Crystal Palace e Birmingham prima di intraprendere la sua avventura in patria, in MLS. Los Angeles Galaxy nel 2004/2005 (vince la MLS e l’US Open Cup), Colorado Rapids dal 2005 al 2008 le due squadre in cui segna con più regolarità. Poi nel 2008 i San José Earthquakes prima di chiudere la carriera nei LA Galaxy, dal 2008 al 2011, conquistando due MLS Supporters’ Shield.

Appesi gli scarpini al chiodo, per Kirovski inizia l’avventura extra-campo, sempre nei Los Angeles Galaxy. Dapprima nello staff dell’allenatore Bruce Arena, poi dal 2013 al gennaio 2024 ricopre l’incarico di direttore tecnico del club americano. E i nomi che porta in squadra sono certamente di spessore: non solo Ibra, da lui definito a TMW in un’intervista «Il miglior attaccante della storia dei Galaxy e della MLS», ma anche Steven Gerrard, Giovani dos Santos, Ashley Cole, Ciani, Insua, Chicharito Hernandez, Ruqui Puig, Douglas Costa, Martin Caceres per citarne alcuni.