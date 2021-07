Kessie, incontro tra il Milan e l’agente: accordo vicino sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati

Kessie, incontro tra il Milan e l’agente: accordo vicino sulla base della cifra richiesta dal giocatore grazie ai bonus accordati. Gazzetta dello sport di questa mattina a pag. 28 racconta dell’incontro avvenuto ieri tra il ds Massara e l’agente Atangana: “Sempre più Kessie. Il Milan incontra il suo agente. Accordo più vicino”.

INCONTRO A BOLOGNA- “Il ds Massara e Atangana si sono visti a Bologna, poi il contatto telefonico con Maldini. Quota 6 milioni sarà superata con i bonus”. Così la rosea di questa mattina che poi spiega, aprendo l’approfondimento in merito, che tra il Milan ed il giocatore pare essere tornato il sereno, anche se di burrasca non si è mai parlato ma solo di una situazione da risolvere come spesso succede.