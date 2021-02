Kessié: «Dispiace per i tifosi ma non molliamo. A fine partite Ibra…»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié ha parlato della sfida persa oggi nel derby dal Milan contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié ha parlato della sfida persa oggi nel derby dal Milan contro l’Inter: «Dobbiamo pensare subito alle prossime partite perché questa settimana non è stata favorevole. Dobbiamo lavorare ancora di più per tornare come all’inizio dell’anno. Cosa fare ora? Dobbiamo lavorare, le sconfitte le analizzeremo insieme al mister e allo staff così saremo pronti per la prossima sfida».

TIFOSI – «Mi dispiace per i nostri tifosi che ci hanno caricato in ogni modo, oggi non è andato bene ma non dobbiamo mollare. Occorre alzare il livello per continuare il nostro percorso iniziato nel 2020».

IBRA – «Ibra ci ha detto che il calcio è così: quando perdi fai male ma dobbiamo alzare la testa per andare nuovamente forte perché mancano ancora tante partite».