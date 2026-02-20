Kakà fa emozionare i tifosi: storia da brividi a tema Milan – FOTO

Kakà pubblica una storia Instagram e fa emozionare i tifosi del Milan. Video e foto bellissimi

Giornata di ricordi in casa Milan, oggi si celebra una ricorrenza a dir poco storico. Il 20 febbraio del 1986, precisamente 40 anni fa, Silvio Berlusconi diventava presidente del club rossonero. Un momento che cambiò la storia del Milan e del calcio italiano e Mondiale.

Vari ex milanisti hanno ricordato questo evento, tra gli altri che Paolo Maldini tramite una storia Instagram. E a proposito di storie ne è arrivata un’altra, di un grandissimo ex come Ricardo Kakà. Il brasiliano non si è concentrato sull’anniversario dell’arrivo di Berlusconi ma ha comunque fatto emozionare i tifosi.

Ha pubblicato video e foto di un almanacco della storia rossonera con su scritto “PER SEMPRE @ACMILAN”.

