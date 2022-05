Juventus Inter, più che una torta un modesto pasticcino

Stasera la finale di Coppa Italia Juventus Inter assegna un trofeo che potrà riempire parzialmente il bicchiere di una o dell’altra

(di Sandro Dall’Agnol) – Juventus Inter non è mai una partita come tutte le altre, men che meno se assegna un trofeo. Sarà un Olimpico gremito e caliente quello che ospiterà la finale di Coppa Italia, incredibilmente solo la terza della storia tra le due antiche e acerrime rivali.

Pronostico incerto come non mai, ma con i nerazzurri leggermente favoriti non solo nelle quote dei bookmakers. Inciampo di Bologna a parte, i ragazzi di Simone Inzaghi sono parsi a tratti inarrestabili nell’ultimo mese, al contrario della banda “allegriana” che dopo la sconfitta nel recente derby d’Italia ha tirato i remi in barca mostrando prestazioni talvolta angoscianti e sconfortanti, vedere per credere quella di Marassi contro il Genoa.

