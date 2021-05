Juventus, Agnelli si congratula con l’Inter: «Complimenti Zhang! Ma Torneremo…»

«Complimenti Steven! Felice per te e fiero di essere tuo leale avversario in campo e amico fuori dal campo. Noi torneremo… Inter», questo il messaggio di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, dopo la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter.

Well done Steven! Happy for you and proud of being your loyal opponent on the pitch and friend off the pitch.

We’ll be back…@inter

— Andrea Agnelli (@andagn) May 2, 2021