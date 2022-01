ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve Fiorentina: match valido per la tredicesima giornata di Serie A. In campo le ex Milan femminile Giacinti e Boquete

Juve Fiorentina: match valido per la tredicesima giornata di Serie A. In campo le ex Milan femminile Giacinti e Boquete.

La Viola deve riscattare la pessima prestazione contro il Sassuolo (1-6, risultato pesantissimo).