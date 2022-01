Milan Femminile, UFFICIALE: il comunicato di cessione di Boquete

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso i propri canali, il Milan ha condiviso il comunicato ufficiale di cessione di Veronica Boquete.

COMUNICATO – «AC Milan comunica di aver finalizzato il trasferimento a titolo definitivo di Verónica Boquete all’ACF Fiorentina. Il Club ringrazia Vero per la professionalità dimostrata in campo in questi mesi e augura alla centrocampista spagnola il meglio per il suo futuro professionale calcistico».