Juve esclusa dalla Champions? Possibili conseguenze e ripescaggi

Il Corriere dello Sport salta invece alle conclusioni: «Se il procedimento disciplinare della Uefa contro Juventus, Real Madrid e Barcellona dovesse portare all’esclusione dalla Champions, questo avrebbe a cascata delle ripercussioni anche su altri club: per esempio il Napoli andrebbe in Champions, la Roma in Europa League, il Sassuolo in Conference League. Se poi la serie di ricorsi andasse per le lunghe, eventuali sanzioni sarebbero rimandate alle stagioni successive».