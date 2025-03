Juve Atalanta, risultato clamoroso all’Allianz: il gesto dei tifosi bianconeri

Juve Atalanta, risultato storico e a dir poco clamoroso all’Allianz Stadium! I tifosi bianconeri abbandonano lo Stadio anzitempo

Il match della domenica sera è finito con un risultato a dir poco incredibile! L’Atalanta all’Allianz Stadium si è imposta con un sonoro 0-4 nei confronti della Juventus. In gol Retegui su rigore nel primo tempo, nella ripresa hanno chiuso l’opera de Roon, Lookman e Zappacosta.

I tifosi juventini hanno abbandonato lo stadio anzitempo, la gara si è conclusa in uno Stadium quasi deserto. Dopo cori di contestazione e dissenso c’è stato spazio per un silenzio assordante. Non solo in casa Milan quindi si respira un’aria tesa.