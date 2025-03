Juve Atalanta, clima teso all’Allianz. Tifosi bianconeri come i milanisti, scatta la contestazione

Condividi via email

Juve Atalanta, tifosi juventini in contestazione. All’Allianz Stadium clima simile a quello che si respira in casa rossonera

La Juventus è in campo all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, nel corso del secondo tempo il risultato dice 0-3. I tifosi bianconeri, già da diversi minuti, hanno fatto partire cori contro calciatori, allenatore e società.

La situazione in casa Juve, per certi versi, è simile a quella che si sta vivendo in casa Milan. L’insoddisfazione e la rabbia la fanno da padrone tra i tifosi.