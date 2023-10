Julio Sergio avverte il Milan: «Per lo scudetto non ci sono solo due squadre». Le dichiarazioni dell’ex portiere

Intervistato da News.Superscommesse, l’ex portiere della Roma Julio Sergio ha detto la sua sulla lotta scudetto, un obiettivo che vede il Milan tra le protagoniste assolute. Le sue parole.

JULIO SERGIO – «Il campionato è diverso dalle coppe: devi avere costanza e una rosa importante, perché i giocatori possono farsi male e ci sono gli imprevisti. Inoltre, non è detto che sarà una lotta solo tra queste due squadre, non escluderei qualcun altro più in alto per giocarsela con loro. Troppo presto, al momento, per dirlo».